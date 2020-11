Covid-19, due vittime al Policlinico. Barcellona, 7 positivi e 4 guariti

Sono una donna di 73 anni residente a Gangi, ma proveniente da Capizzi e un uomo di 85 anni di Roccella Valdemone le due persone decedute al Centro Covid del Policlinico di Messina. Da dieci giorni circa erano ricoverati in rianimazione. Tredici in totale le vittime in questa seconda ondata, sono 72 dall’inizio dell’epidemia. I ricoverati complessivi sono 53. Sono 36 i ricoverati al Policlinico (di cui otto in rianimazione). Sei i ricoverati al Papardo, undici al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. A Barcellona Pozzo di Gotto, altri sette positivi di cui cinque si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto a stretto contatto con persone già positive. Ma si registrano anche quattro guarigioni dopo il tampone negativo. Il totale dei contagiati sale a 56 unità. Ieri sera, in Piazza Vecchia Stazione, la Polizia Municipale ha identificato e sanzionato alcune persone che non indossavano la mascherina. A Saponara tiene banco la questione della Rsa Kennedy, dove cinque persone su diciannove sono risultate positive. Il numero dei positivi nel comune tirrenico è sceso da 13 a 8. Otto perché si è registrata una guarigione, ma anche un nuovo caso di positività.