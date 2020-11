Capo d’Orlando – 4 nuovi casi di Covid-19. Si tratta di persone provenienti dall’estero

Quattro nuovi casi di casi di positività a Capo d’Orlando fanno salire il totale dei contagiati sul territorio orlandino a quota 15.

Quattro persone, in isolamento da diversi giorni in quanto provenienti dall’estero, sono infatti risultate positive al test molecolare.

“Al tempo stesso – scrive il sindaco Ingrillì –, abbiamo liberato due persone che sono risultate negative al tampone di conferma e hanno potuto finalmente concludere la quarantena. Continuiamo a monitorare la situazione sul territorio, sempre a stretto contatto con le autorità sanitarie. Come sapete – continua il primo cittadino –, stanno per essere presi provvedimenti più restrittivi per contenere l’epidemia, ma niente potrà essere più efficace del senso di responsabilità di ciascuno di noi. Mascherina, distanziamento e igiene delle mani: osservare le regole è l’unica cosa da fare”.