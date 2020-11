Barcellona, per il campo “Zigari” si cercano fondi con il bando “Sport e Periferie”

Corsa contro il tempo per approvare in linea tecnica e convalidare il progetto definitivo dei lavori di trasformazione del campo di calcio di Zigari; così si è potuta rispettare la scadenza del 30 ottobre e i possibili effetti positivi del bando “Sport e Periferie”.

L’esecutivo di Pinuccio Calabrò c’è riuscito alla data del 29 ottobre, perchè, come ha ricordato l’ex assessore ai lavori pubblici Tommaso Pino, oggi capogruppo di Fi, il progetto era in itinere ed era stata prorogata la scadenza del bando dal 30 settembre al 30 ottobre. Due i progetti approvati: quello definitivo generale da 2 milioni di euro e quello definitivo 1° stralcio da 700 mila euro e cioè il massimo delle risorse che possono essere richieste dal bando in scadenza. La giunta di Roberto Materia aveva già aggiudicato la redazione del progetto definitivo; lo ha curato il raggruppamento di professionisti composto dagli ingegneri Luigi Pianese e Giosuè Di Marino, dall’architetto Luigia Aliperti, dall’ingegnere Rossella Gifuni e dal geologo Giovanni De Falco, per un importo netto di oltre 21 mila euro. I fondi per la progettazione, circa 80 mila euro, sono stati acquisiti nel 2016 dall’amministrazione di Maria Teresa Collica con i fondi Pac; sono stati ottenuti un pacchetto di progetti – cinque in tutto e a questi se ne aggiunsero due dell’amministrazione di Roberto Materia.

Con il nuovo progetto del 1° stralcio è stata prevista, tra le altre, la trasformazione del terreno di gioco da terra battuta in erba sintetica, l’impianto di irrigazione, la recinzione e le porte nuove; con il progetto generale anche la ristrutturazione di tutto il complesso sportivo, il riammodernamento di tutti gli impianti ed il miglioramento energetico, con impianto di climatizzazione e poi solare termico.