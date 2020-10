Proroga annuale dei precari: “Non occorre autorizzazione per i comuni in dissesto e pre-dissesto!”

I comuni in dissesto e pre-dissesto non necessiteranno più dell’autorizzazione da Roma per la proroga annuale del personale precario in servizio.

Lo ha annunciato l’assessore regionale agli enti locali Bernardette Grasso, a seguito di una interlocuzione durata mesi tra la Regione e Roma. Come previsto dal “Decreto crescita”, la proroga non può superare i dodici mesi. Per risolvere questo problema che si ripresenta ad ogni scadenza, l’assessore grasso ha depositato in commissione affari istituzionali all’Ars un disegno di legge che prevede per gli enti locali in dissesto e pre-dissesto la stabilizzazione di tali lavoratori.

“Sono fiduciosa del suo buon esito, nell’attesa del tavolo tecnico da Roma. Sono altresì fiduciosa sull’esito positivo grazie all’introduzione della modifica della norma nazionale per la quale mi sono fortemente battuta, la quale scinde dal calcolo dei limiti di spesa per nuove assunzioni, la spesa del personale da assumere. Dunque, grazie al rapporto di leale collaborazione tra istituzioni regionali e nazionali si è compresa la necessità di trovare una soluzione a tutela dei lavoratori”.