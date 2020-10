Coronavirus – La Sicilia sfiora quota mille casi: sono 984 i nuovi positivi oggi. 12 decessi

Nuova impennata di contagi da Coronavirus in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 984 nuovi positivi (ieri erano stati 789) su 7.293 tamponi eseguiti (ieri 7.226). Cresce il tasso di positività nell’isola, toccando quota 13,49%.

In totale sono 13.564 gli attuali positivi nell’isola di cui 1.012 ricoverati in ospedale (ieri erano 954), di cui 895 in regime ordinario e 117 in terapia intensiva.

12.552 persone risultate positive sono invece in isolamento domiciliare (il 92,54%). Si sono registrate 12 vittime nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 484 dall’inizio della pandemia. Fino ad adesso in Sicilia sono state contagiate 20.806 persone.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province siciliane, le due più colpite sono ancora Palermo e Catania, rispettivamente con 276 e 269 nuovi casi. Poi 71 nuovi contagiati a Messina, 90 a Ragusa, 53 ad Agrigento, 63 a Trapani, 26 a Caltanissetta, 88 ad Enna e 48 a Siracusa.

IN ITALIA

Una impennata della curva epidemica si è registrata anche nel resto d’Italia. Oggi si sono registrati 31.084 i nuovi casi di contagio da Coronavirus (ieri erano stati 26.831), con il nuovo record di tamponi processati, 215.085 (ieri erano 201.452). Lieve calo dei decessi, 199 contro i 217 di ieri, per un totale di 38.321.