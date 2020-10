Coronavirus – 6 test rapidi positivi a Sant’Agata Militello. A San Salvatore di Fitalia scuola media chiusa

Sei soggetti residenti a Sant’Agata Militello, sono risultati positivi al test rapido. Nel comune santagatese sono 12, al momento, le persone delle quali è stata accertata la positività al COVID-19 con tampone molecolare.

I sei soggetti sono già stati sottoposti a tampone molecolare dall’ASP, di cui si attende riscontro del tampone molecolare.

Allo stato attuale ci sono 49 persone isolate a Sant’Agata Militello (positivi compresi), di cui 31 sono state poste in isolamento fiduciario precauzionale, poiché contatti dei soggetti risultati positivi.

“Invito la cittadinanza tutta – scrive il sindaco Mancuso –, come sempre, ad attenersi scrupolosamente alle norme in vigore ed evitare comportamenti che possano rappresentare in qualunque modo causa di diffusione del contagio”.

A San Salvatore di Fitalia, invece, il sindaco Giuseppe Pizzolante ha comunicato la positività al Covid-19, accertata con tampone molecolare, di un dipendente della scuola media.

Il primo cittadino ha ritenuto opportuno, pertanto, attivare tempestivamente tutte le procedure previste dalle normative sanitarie ed a seguito delle interlocuzioni con l’Asp e l’Usca di Sant’Agata di Militello si procederà in collaborazione con il Comitato Locale della Croce Rossa, domani 31 ottobre dalle ore 10 in poi ad effettuare i tamponi rapidi agli alunni e al personale docente e non docente delle scuole medie.

A tal fine sarà allestito presso il piazzale adiacente le case popolari in c/da Grazia il drive-in per l’esecuzione dei tamponi rapidi.