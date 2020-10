Librizzi – Tutti negativi gli oltre 70 test rapidi di alunni e personale della scuola

Sono risultati tutti negativi al test rapido gli oltre 70 tra bambini, personale docente e non docente del plesso scolastico di Librizzi Centro, in cui vi sono classi di scuole elementari e medie.

Dopo il caso di positività riguardante un’insegnante residente fuori paese, ma in servizio a Librizzi (qui la notizia), il sindaco Renato Di Blasi aveva disposto la sanificazione delle scuole, che riapriranno lunedì 2 novembre.

Lo screening anti-Covid si è svolto stamattina a Librizzi, nel locale in uso alla Croce Rossa Italina della piazza Giovanni Paolo II di Contrada Colla. Sono stati sottoposti a tampone rapido anche gli autisti degli scuolabus, anche loro con esito negativo.

“Eravamo tutti in apprensione per i nostri ragazzi – dice il primo cittadino –, ma per fortuna l’emergenza, al momento, è rientrata. Voglio ringraziare per la collaborazione i bambini, i genitori, i medici dell’USCA e la Croce Rossa, per la disponibilità. Ricordiamo sempre di indossare la mascherina, di mantenere le distanze e sanificarsi sempre le mani”.