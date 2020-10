Librizzi – Insegnante positiva al Covid-19. Domani tamponi rapidi per tutti gli alunni

Una insegnante, residente a Barcellona Pozzo di Gotto, ma in servizio nel plesso scolastico di Librizzi Centro, è risultata positiva al Covid-19.

A comunicarlo alla cittadinanza è stato il sindaco di Librizzi, Renato Di Blasi, attraverso i canali social del Comune. Con ordinanza il primo cittadino ha disposto la chiusura, fino a sabato 31 ottobre, delle scuole di Librizzi, per una sanificazione approfondita.

Intanto per domani mattina è previsto lo screening anti-Covid degli alunni e del personale docente e non docente del plesso scolastico, in cui vi sono classi di scuole elementari e medie. L’USCA effettuerà i tamponi rapidi in un locale della piazza Giovanni Paolo II di Contrada Colla, a Librizzi tra le 9:30 e le 11:30.

Intanto i contatti stretti dell’insegnante sono stati posti in isolamento, mentre il sindaco Di Blasi ha comunicato che anche gli autisti degli scuolabus, che accompagnano i ragazzi a scuola, saranno sottoposti a tampone rapido.