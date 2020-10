Coronavirus – Contagiato insegnante di Patti. Positivi al test rapido due alunni. Chiuse le scuole

Nel primo pomeriggio di oggi il sindaco di Patti, Mauro Aquino, ha ricevuto notizia della positività al Covid-19 di due coniugi residenti a Patti.

Entrambi presentano sintomi influenzali non gravi. Uno dei due però insegna nella scuola elementare dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” di Patti, anche se non si reca a scuola da venerdì scorso, 23 ottobre, giorno in cui sono comparsi i primi sintomi.

A scopo precauzionale il sindaco di Patti ha chiesto ed ottenuto l’effettuazione dello screening anti-Covid per gli alunni frequentanti le tre classi in cui l’insegnante ha fatto lezione venerdì scorso e i colleghi entrati in contatto con lui.

I test rapidi si sono svolti oggi pomeriggio in modalità drive-in all’ospedale Barone Romeo di Patti e due bambini sono risultati positivi al test. Entrambi sono già stati sottoposti a tampone molecolare, il cui esito si avrà probabilmente già domani.

A livello precauzionale, tutte le scuole site nel territorio di Patti, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse per la sanificazione, e riapriranno martedì mattina.