Decreto ristori, ecco chi ha diritto agli indennizzi. Conte: “5 miliardi sul tavolo”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insieme ai ministri dell’economia Roberto Gualtieri e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, ieri ha annunciato il Decreto Ristori: in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco la bozza in pdf arrivata in Consiglio dei Ministri.

Tra gli aiuti per le partite IVA colpite dalle misure previste dal DPCM del 25 ottobre scorso, viene confermato il contributo a fondo perduto, così come la proroga della cassa integrazione. Via libera inoltre al bonus del 60% sugli affitti commerciali, fino a dicembre.

L’importo del bonus riconosciuto ai titolari di partita IVA arriverà fino ad un massimo di 150.000 euro, e sarà calcolato in base a quattro coefficienti, dal 100% al 400% rispetto alla somma già riconosciuta dall’articolo 25 del decreto Rilancio.

Di seguito la tabella con i coefficienti di ristoro, previsti nella versione di ingresso in Consiglio dei Ministri.