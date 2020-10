Coronavirus – Oggi 860 nuovi contagi in Sicilia, con 7.324 tamponi. 10 decessi

Torna a crescere il numero di nuovi casi registrati in un giorno in Sicilia: sono stati 860 i contagi di Coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era stato di 568), ma con oltre duemila tamponi in più effettuati: 7.324 quelli eseguiti oggi, contro i 4.976 di ieri. Il tasso di positività cresce di poco rispetto a ieri, attestandosi sull’11,74%, contro l’ 11,41% di ieri.

Cresce di 55 unità il numero dei ricoverati in ospedale: sono 830 (24 ore fa erano 775), di cui 103 in terapia intensiva (5 in più di ieri).

Gli attuali contagiati nell’isola sono 11.734 (789 in più di ieri), di cui 10.904 in isolamento domiciliare (il 92,9%). Purtroppo si registrano altri 10 decessi, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 449 (ieri erano state 11 le vittime nell’isola).

Il numero dei guariti in un giorno è di molto inferiore a quello di ieri: sono stati 61 in un giorno (ieri erano stati 167), adesso il totale delle persone che hanno sconfitto il virus tocca quota 6.142.

Per quanto riguarda l’incremento dei casi provincia per provincia, situazione ancora molto preoccupante a Palermo, dove si registrano 345 nuovi casi, 197 a Catania, 138 a Trapani, 52 poi i nuovi contagi a Messina, 45 a Caltanissetta, 35 a Ragusa, 30 a Siracusa, 15 ad Enna e 3 ad Agrigento.

IN ITALIA

L’Italia fa registrare 21.994 contagi registrati nelle ultime 24 ore su un totale di 174.398 tamponi processati. I morti sono 221, secondo i dati del ministero della Salute. Balzo dei pazienti in terapia intensiva: sono 127 in più secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 1.411 persone in rianimazione.

Nei reparti ordinari ci sono ora 13.955 pazienti, con un incremento di 958. Gli attualmente positivi sono arrivati a 255.090, ben 18.406 più di ieri.