Opportunità di lavoro per le donne vittime di violenza: domande entro il 14 novembre

Scade il 14 novembre prossimo il termine per partecipare alla selezione di 12 beneficiarie del bando pubblico relativo al “Progetto D.E.A. Donne, Empowerment, Abilità” portato avanti dalla Cooperativa Servizi Sociali di Capo d’Orlando in ATS con l’Associazione Pink Project. Il progetto rientra nell’avviso “19/2018 Presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione” in attuazione del PO FSE Sicilia 2014 2020.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere azioni per l’occupabilità, quindi sviluppare la capacità di cercare un lavoro, da parte di donne vittime di abusi e di violenza, disoccupate o in stato di non occupazione prese incarico e/o censite dai servizi socio-sanitari e/o dai servizi sanitari regionali e non coinvolte in altri progetti finanziati da programmi comunitari.

Si vogliono, quindi, contrastare situazioni di disagio e difficoltà economico-sociale, rafforzare l’integrazione sociale ed economica delle destinatarie del progetto attraverso un percorso di tirocinio personalizzato che garantirà una maggiore partecipazione alle opportunità occupazionali del territorio. In particolare, il progetto prevede percorsi integrati di presa in carico, valutazione del livello di occupabilità, orientamento, progettazione personalizzata, tirocinio di orientamento e/o di inserimento al lavoro.

La scadenza delle domande, come detto, è fissata per il 14 novembre prossimo e il tirocinio sarà di 12 mesi.

Le donne interessate possono scaricare il bando e la domanda di partecipazione sui siti www.coopservizisociali.it e www.pariopportunita.sicilia.it

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Cooperativa Servizi Sociali (0941/957732) o l’Associazione Pink Project (0941/054182)