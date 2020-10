Coronavirus – 4 nuovi casi di positività a Mistretta. Salgono a 5 i contagiati

Sale a cinque il numero degli attuali positivi al Covid-19 a Mistretta. Tutti i contagiati rientrano nel nucleo familiare della signora cui era stata riscontrata la positività sabato scorso, 17 ottobre (qui la notizia).

I risultati dei tamponi effettuati sui familiari della donna sono arrivati questa mattina con esito positivo. Adeso l’Asl sta provvedendo a monitorare la situazione e a verificare quali siano stati i movimenti e i contatti dei nuovi positivi, per provvedere a mettere in isolamento i possibili contagiati.

I cinque positivi residenti a Mistretta si trovano in isolamento domiciliare presso la propria abitazione.

In tutto ciò si ricorda e si rammenta a tutta la cittadinanza di continuare ad usare la mascherina, di non creare assembramenti, di non uscire se si hanno sintomi e di continuare a rispettare tutte le normative anti covid 19. Niente allarmismo, ma tanta prudenza e senso civico.