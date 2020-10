Mistretta: un caso di positività al Covid 19

La Commissione Straordinaria che regge il comune di Mistretta ed il distretto sanitario di Mistretta hanno comunicato che il 17 scorso è risultata positiva al Covid 19 una cittadina.

E’ stata posta immediatamente in isolamento assieme ai familiari e ai contatti stretti, così come anche i contatti stretti di un positivo di altro comune i quali saranno sottoposti a tampone alla fine del periodo di isolamento. Non si registrano altri casi presso gli uffici municipali e le scuole di ogni ordine e grado.

La situazione è sotto controllo dal punto di vista sanitario e la Commissione Straordinaria, unitamente a tutti i sindaci del Distretto socio sanitario, sentiti nei giorni scorsi dalla Commissione Sanità della Regione, sono in attesa che l’Azienda Sanitaria di Messina adotti misure per potenziare i servizi dell’ospedale di Mistretta a tutela e salvaguardia della salute pubblica, così come richiesto in sede di audizione in presenza dei vertici dell’Asp.