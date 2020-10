Tortorici – Domani altra protesta degli alunni dell’ITE, ancora senza aule

Non si placa la rabbia degli studenti della sede distaccata di Tortorici dell’ITET di Sant’Agata di Militello.

I ragazzi del centro oricense ad oggi, 21 ottobre, non hanno ancora una sede dove poter svolgere le lezioni didattiche in presenza. Circa un mese fa, il 24 settembre, si tenne la prima protesta degli alunni, dopo la scoperta dello spostamento di sede del plesso scolastico dal centro oricense, il cui immobile non è però di proprietà del comune, ad una struttura sita in contrada Sceti. Struttura che provocherebbe diversi disagi, sia come tempistiche, che come posizione del plesso.

Gli studenti e i genitori hanno provato, con varie riunioni e incontri, a mediare tra le due parti interessate, il comune e i proprietari dell’immobile, per trovare la soluzione migliore, ma ad oggi però nessuna nuova.

I ragazzi hanno dunque deciso di organizzare una nuova protesta domani mattina, giovedì 22 ottobre alle ore 9.00, sempre davanti al comune di Tortorici.

Sono state invitate tutte le parti coinvolte: Sindaco, Rappresentante Provincia, Dirigente e Proprietari dell’Immobile.

Si spera di trovare finalmente un riscontro positivo.