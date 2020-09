Tortorici – La protesta degli studenti dell’ITET: “Vogliamo la scuola in centro”. La replica del Sindaco Galati Sardo

Si è tenuta questa mattina, davanti al comune di Tortorici una protesta pacifica da parte degli studenti della sede distaccata dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico di Sant’Agata di Militello “Giuseppe Tomasi di Lampedusa.”

Il motivo scatenante della protesta, a cui hanno preso parte genitori e studenti, è il trasferimento del plesso scolastico dal centro oricense, il cui immobile non è però di proprietà del comune, ad una struttura sita in contrada Sceti. Secondo gli alunni questo spostamento provocherebbe diversi disagi, sia come tempistiche, che come posizione del plesso.

Successivamente è arrivata la replica del sindaco di Tortorici, Emanuele Galati Sardo.