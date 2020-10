Maria SS. di Capo d’Orlando – Domani alle 11 la diretta della Messa dal Santuario del Monte

Oggi Capo d’Orlando sarebbe vestita a festa, se non fosse per l’emergenza Covid, che ha stravolto la festa in onore della patrona Maria SS., che ricorre ogni anno il 22 ottobre.

Il programma della festa quest’anno prevede solo celebrazioni religiose, senza fiera né giostre per evitare assembramenti. Nell’area pedonale del centro paladino sono state allestite solo sei bancarelle per la vendita di dolciumi e prodotti tipici.

Oggi, mercoledì 21 ottobre, con il terzo giorno del Triduo si conclude la Novena. Il programma prevede, al Santuario del Monte, il Santo Rosario alle 20:30 e la Santa Messa alle 21:00, celebrata dall’Arciprete Nello Triscari.

Domani, a partire dalle 6:00, al Santuario del Monte si celebrerà una messa ogni ora fino alla funzione solenne delle ore 11, che sarà trasmessa in diretta da Antenna del Mediterraneo.

È previsto un accesso contingentato per tutta la giornata: 300 le persone ammesse contemporaneamente alla salita al monte, ma grazie alla nostra emittente tutti i fedeli potranno seguire la Messa Solenne delle 11:00.

Per consentire anche agli anziani ed alle persone con mobilità ridotta di manifestare la loro devozione nei confronti della santa patrona, il 23, il 24 e il 25 ottobre la Madonnina sarà esposta nella Chiesa di Cristo Re.

Per quanto riguarda le disposizioni del sindaco Ingrillì, domani, giovedì 22 ottobre saranno chiusi gli uffici pubblici comunali e le scuole di ogni ordine e grado, non si svolgerà il mercato settimanale e sarà sospeso anche il servizio di raccolta rifiuti.