Coronavirus – 574 nuovi casi in Sicilia con 8131 tamponi. 10 i decessi, crescono i ricoverati. 86 i guariti

574 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era stato di 352). 222 casi in più rispetto a ieri, ma con quasi il triplo dei tamponi effettuati: sono stati 8131, contro i 3.252 di ieri.

Purtroppo cresce ancora il numero dei ricoverati in ospedale: sono 619 (26 in più di ieri), di cui 77 in terapia intensiva (5 in più). Aumenta dunque il numero dei nuovi contagi, ma diminuisce la percentuale di casi di positività, rispetto al numero di tamponi effettuati, che oggi è stata del 7%, contro l’11% di ieri.

Gli attuali positivi attualmente sono 7.497 (478 in più di ieri), di cui 6.878 in isolamento domiciliare. Purtroppo si registrano ben 10 decessi, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 378.