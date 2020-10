Capo d’Orlando – Altri due casi di Coronavirus, salgono a 7 gli attuali positivi

Ci sono due nuovi casi di positività al Coronavirus a Capo d’Orlando, lo dichiara il sindaco Franco ingrillì. Salgono dunque a sette le persone positive nella cittadina tirrenica.

Sono invece 26 le persone in isolamento domiciliare. La situazione rimane comunque sotto controllo, dice il sindaco orlandino, che in un video messaggio ribadisce la necessità di indossare la mascherina, mantenere le distanze e igienizzare di frequente le mani. Regole da osservare per tutelare se stessi e gli altri.

“Il virus fortunatamente al momento ha solo lambito Capo d’Orlando, non è presente in maniera pressante, però il livello di contagio è estremamente elevato. Rispettiamo le regole se vogliamo riuscire a tenere alto il livello di serenità nel nostro paese. E’ necessario un aiuto da parte di tutti.” aggiunge Ingrillì.