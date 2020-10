Area Interna Nebrodi e Asp5, siglata convenzione. In arrivo 7 ambulanze e la telemedicina

E’ stata firmata tra il direttore generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia e il Sindaco del Comune capofila di S.Agata M.llo Bruno Mancuso, in rappresentanza dell’Area Interna “Nebrodi”, una importante convenzione relativa al “Potenziamento ed ottimizzazione dei servizi della rete sanitaria e della Telemedicina”.

Tali interventi rappresentano azioni importanti dedicate al miglioramento ed efficientamento dei servizi di assistenza sanitaria sul territorio, fattore imprescindibile per l’inclusione delle zone più marginali, mettendo in condizione tutta la popolazione dei Nebrodi di essere assistita nel migliore dei modi.

Le misure previste sono l’acquisto di sette ambulanze di soccorso 4×4, e l’attivazione di un sistema di telemedicina presso le guardie mediche dei comuni dell’area interna Nebrodi, nonché un servizio di teleconsulto presso il polo ospedaliero locale di S. Agata M.llo, con l’attivazione della rete di telemedicina Infarto Miocardico Acuto IMA/STEMI, la dotazione di procedure di definizione delle trasmissioni di ECG all’interno della RETE IMA prevista per i presidi territoriali e di Pronto Soccorso per la precoce identificazione dei pazienti colpiti da IMA/STEMI, identificando i Centri HUB e SPOKE di supervisione.

Il Comune capofila dell’Area Interna “Nebrodi” si adopererà ad attuare le necessarie procedure tecnico amministrative volte all’acquisto delle sette ambulanze; inoltre di concerto con l’ASP di Messina, con il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica e con la Centrale Operativa 118, si definirà un apposito modello organizzativo finalizzato a garantire la gestione delle ambulanze del relativo servizio in continuità sul territorio, riducendo la marginalità dei centri più distanti dai presidi ospedalieri.

L’ASP di Messina – dice il direttore generale – fungerà da soggetto attuatore per la selezione degli Enti/Associazioni a cui eventualmente affidare gli automezzi (Ambulanze) ai sensi della Circolare n. 6 del 17 aprile 2019 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

“Ringrazio l’Assessore Regionale Bernadette Grasso, il Sindaco Bruno Mancuso e l’ex Sindaco di San Salvatore di Fitalia Rosario Ventimiglia per la tenacia con la quale hanno voluto concretizzare, insieme agli altri Sindaci Nebroidei, l’importante convenzione”.

Riguardo all’intervento di telemedicina sia il ruolo di beneficiario che di attuatore viene riconosciuto all’ASP di Messina che porterà avanti le procedure ai sensi di quanto previsto dalla strategia dell’Area Interna “Nebrodi”.

————