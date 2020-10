Porte chiuse per la gara tra Orlandina Basket e Cento. Domani alle 21 diretta su AM

La gara di domani sera tra Orlandina Basket e Cento, valida per la seconda giornata di SuperCoppa sarà trasmessa in diretta da AM. La nostra emittente televisiva, canale 14 del DT Sicilia, si collegherà con il PalaFantozzi a partire dalle 20.50.

La gara purtroppo si giocherà a porte chiuse, poiché la Questura di Messina non ha rilasciato la necessaria autorizzazione, dato il poco tempo disponibile tra l’emanazione del DPCM e la partita.

Decisione accolta con amarezza dell’ambiente sportivo orlandino, che potrà però consolarsi con la diretta televisiva.