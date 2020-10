Calcio – Lutto in casa ACR Messina, morto a soli 47 anni l’ex DS Fabrizio Ferrigno

Una notizia tristissima in casa Acr Messina che attende l’Acireale per il match di domenica prossima. E’ morto Fabrizio Ferrigno, ex direttore sportivo dei biancoscudati. Aveva 47 anni e da tempo lottava contro la leucemia.

Il nome di Ferrigno è indissolubilmente legato alla rinascita del Messina sotto la gestione di Lo Monaco. Costruì la squadra che subito conquistò la promozione in Lega Pro e poi vinse il campionato successivo arrivando in Prima Divisione prima del passaggio alla Paganese. Al ritorno a Messina, sotto la gestione Sciotto, sfiorò i play off.

Un dolore enorme per il calcio messinese con entrambe le società peloritane che militano in Serie D, Acr ed FC a esprimere il proprio sentito e sincero cordoglio. Parlando invece di calcio giocato, ieri si è disputata la gara d’andata di Coppa Italia Eccellenza tra Igea e Giarre al D’Alcontres Barone.

I giallorossi sono riusciti a pervenire al pareggio nella ripresa dopo avere subito gol praticamente in avvio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In mischia è spuntata la testa di Strano per il momentaneo vantaggio ospite. Poi, nel secondo tempo, Genovese ha superato in velocità Pettinato e realizzato il gol del pari. I barcellonesi hanno addirittura sfiorato la vittoria nel finale con Piccolo che ha fallito una clamorosa palla gol.