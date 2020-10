Coronavirus – 366 nuovi casi oggi in Sicilia, ma con oltre mille tamponi meno di ieri

Ennesima giornata in cui si registra un nuovo record in Sicilia: oggi sono stati 366 i nuovi casi (ieri erano stati 334).

Molti meno però i tamponi effettuati in un solo giorno, sono stati 7.021, contro il record di test molecolari effettuato ieri, quando in 24 ore erano stati esitati 8.340 tamponi.

Sforano quota cinquemila gli attuali positivi: adesso sono 5.187, con la Sicilia che adesso è ottava tra le regioni italiane, per numero di persone attualmente contagiate.

Di questi, 4.691 persone si trovano in regime di isolamento domiciliare (284 in più rispetto a ieri). 26 in più rispetto a ieri i ricoverati in ospedale, che adesso sono 496, di cui 49 in terapia intensiva (5 in più di ieri).

La Sicilia rimane la quarta regione in Italia per numero di ricoverati in terapia intensiva dopo il Lazio (85), la Lombardia (64) e Campania (61), mentre con i due decessi registrati oggi, le vittime della pandemia nell’isola salgono a 343.

54 invece i guariti oggi, con il totale di coloro che hanno sconfitto il virus che adesso sale a quota 4.762.