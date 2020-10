Coronavirus – Galati Mamertino, salgono ad 81 i casi accertati. Vice sindaco Amadore: “Situazione seria, ma la nostra comunità è sicura”

“In questo momento la nostra comunità è, paradossalmente, la più sicura nel comprensorio. Abbiamo effettuato oltre 2.000 (ndr) test rapidi, portando avanti uno screening capillare su tutta la popolazione, le persone risultate negative possono muoversi verso i comuni limitrofi, ma solo per necessità e le persone positive sono, invece, rigorosamente in isolamento. Eppure i gelatesi sono considerati untori e si chiede a gran voce di istituire la zona rossa per il nostro Comune. “

Lo sfogo è del vice sindaco Vincenzo Amadore che, raggiunto da noi telefonicamente ha mostrato tutta la sua amarezza. Intanto salgono ad 81 i casi accertati con tampone molecolare, mentre sono complessivamente 130 i test rapidi risultati positivi. Oggi su 250 test rapidi eseguiti, altri 8 sono risultati positivi.