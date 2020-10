Coronavirus – Castell’Umberto, chiuse le scuole. Positivo al tampone un familiare di una insegante

“Con ordinanza sindacale, sentita l’autorità scolastica, lunedì 12 martedì 13 mercoledì 14 chiuso il plesso scolastico di contrada margi. Sospese le lezioni scuola media e scuola materna.”

Lo comunica il sindaco di Castell’Umberto, Vincenzo Lionetto Civa, che spiega: “una docente è stata posta dalla autorità sanitaria in isolamento precauzionale domiciliare in quanto uno stretto congiunto è risultato positivo al tampone molecolare. Tutti gli altri plessi rimarranno aperti e le lezioni si svolgeranno regolarmente.”

“Provvederemo subito alla sanificazione dei locali, restando in attesa del test tampone molecolare a cui si dovrà sottoporre la docente nelle prossime ore per eventuali altri provvedimenti necessari da intraprendere.” continua il primo cittadino e conclude “Tranquilizzo i cittadini. Stiamo mettendo in atto con il massimo rigore il protocollo previsto in queste circostanze.”