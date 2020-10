Coronavirus – Capizzi, 10 positivi al tampone. Sospeso il mercato e chiuse le scuole per tutta la settimana

10 persone sono risultate positive al tampone a Capizzi. Lo ha comunicato nella serata di oggi il sindaco Leonardo Giuseppe Principato Trosso, con un video-messaggio sulla pagina facebook del Comune.

Il 9 ottobre scorso erano stati effettuati alcuni tamponi che erano risultati positivi e l?Usca di Nicosia aveva provveduto ad effettuare nella stessa giornata del 9 ottobre i tamponi molecolari.

All’esito dei test il primo cittadino, ha invitato la cittadinanza ad auto-isolarsi e ad uscire il meno possibile e solo per necessità usando le mascherine, lavando spesso le mani e mantenendo la distanza interpersonale di un metro. Principato Trosso ha disposto la sospensione del mercato settimanale e di tutte le eventuali manifestazioni pubbliche programmate, il divieto assoluto di assembramento e la chiusura degli uffici comunali, attivando le modalità di lavoro agile.

Inoltre ha deciso la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dal 12 al 16 ottobre, in attesa di acquisire la mappatura dei contatti dei soggetti risultati positivi, invitando il dirigente scolastico ad attivare la DAD.

Per i parrucchieri è stato disposto, invece, di operare previa prenotazione, evitando assembramenti nelle sale d’attesa. Stretta anche sulle regole di utilizzo delle mascherine e di congentamento per l’accesso ai locali commerciali aperti al pubblico. Attivato anche il COC. Inoltre per gli studenti pendolari, il sindaco ha invitato studenti e dirigenti degli istituti fuori sede ad attivare la DAD.