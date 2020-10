Montagnareale, una persona positiva al Coronavirus

Un caso positivo al Covid-19 è stato registrato nel territorio di Montagnareale. Lo ha scritto su Facebook il sindaco Rosario Sidoti.

Da più giorni è in isolamento così come tutti i membri della famiglia; questi ultimi hanno effettuato il tampone ed è risultato negativo. Nello stesso tempo, poichè la persona positiva ha avuto dei contatti nel territorio di Librizzi, si è proceduto ai controlli e all’effettuazione di ulteriori tamponi per i parenti ed altri che erano venuti in contatto; dai primi accertamenti tutti sono risultati negativi.