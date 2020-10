Castel di Lucio, salgono a 12 i casi di coronavirus.

Salgono a 12 i casi di positività al coronavirus accertati nel comune di Castel di Lucio.

Nella giornata di sabato era stato il primo cittadino, Pippo Nobile, a comunicare via social la presenza di due casi nel comune nebroideo e ad informare la cittadinanza che altre 31 persone erano state sottoposte a tampone, in quanto erano entrate in contatto con i due positivi.

Nella tarda serata di ieri, come dichiara il sindaco Pippo Nobile, la notizia che tra queste 31 persone, altre 10 sono risultate positive al covid-19.

Chiusi in via cautelativa il palazzo comunale e i plessi scolastici del piccolo centro e disposta la sanificazione degli ambienti. Inoltre, tra oggi e domani, dovrebbe iniziare un altro giro di tamponi.

Il primo cittadino ha invitato sin da subito i suoi concittadini alla calma: “I numeri dei contagi ci devono allertare e non allarmare”. Con un messaggio video, diramato nella tarda serata di sabato, Nobile ha fatto appello al senso di responsabilità di ciascuno, invitando tutti a rimanere a casa ed ad uscire solo per esigenze strettamente urgenti ed indifferibili.