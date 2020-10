Amministrative Barcellona e Milazzo, il dato rispetto alle precedenti elezioni subisce una flessione

Alle ore 12 il dato di affluenza registrato a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo era maggiore rispetto alle amministrative del 2015. Non si può dire lo stesso per la rilevazione delle ore 19. Nella Città del Longano, dove si sfidano per la carica di sindaco Pinuccio Calabrò, Antonio Mamì e Giuseppe Sottile, i votanti sono stati 14.787 per una percentuale del 40,15%. Cinque anni fa, la percentuale era stata del 41,52% allo stesso orario. A Milazzo 11.040 gli elettori fino alle ore 19.00. La percentuale è del 39,70% contro il 41,42% delle precedenti elezioni amministrative.