Coronavirus – Altri 156 nuovi contagiati oggi in Sicilia. Si registra anche un decesso

Il mese di ottobre inizia con una lieve flessione nell’incremento dei casi di Coronavirus in Sicilia: sono stati 156 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Sicilia, 14 in meno di ieri.

Secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute di oggi, giovedì primo ottobre, sono adesso in tutto 7.274 coloro che hanno contratto la malattia in Sicilia dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi effettuati sono stati 6.637, numero in linea con quelli eseguiti ieri. Il numero degli attuali positivi sale così a 2.936 persone, di cui 2.609 in isolamento domiciliare.

Ci sono invece 307 persone ricoverate in ospedale, 13 in meno di ieri, di cui 20 in terapia intensiva (uno in più di ieri).

Con gli 85 guariti di oggi, coloro che hanno superato la malattia nell’isola superano quota quattromila: sono 4.026. Purtroppo si registra un altro decesso, che porta il totale delle vittime a 312 dall’inizio dell’epidemia.

La provincia più colpita è ancora Palermo, con 88 nuovi casi. Seguono a ruota Catania e Ragusa, entrambe con 20 nuovi contagiati. 10 poi i casi registrati oggi in provincia di Messina, 6 a Trapani, 5 ad Agrigento e Siracusa, 2 a Caltanissetta, mentre nessun nuovo positivo a Enna.