Coronavirus – 125 nuovi casi oggi in Sicilia. 75 guariti in un solo giorno

Preoccupano sempre di più i numeri dell’emergenza Coronavirus in Sicilia: il nuovo decesso registrato oggi, dopo i tre di ieri, fa salire a 304 il numero dei deceduti dell’epidemia Covid-19 nell’isola.

125 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute del 24 settembre. Di questi, 2 sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

5.169 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, circa mille in meno di ieri. Gli attuali positivi adesso sono 2.461 (49 più di ieri), con 2.208 persone positive in isolamento domiciliare (42 più di ieri).

253 i ricoverati in ospedale (7 più di ieri), di cui 16 in terapia intensiva (nessuna variazione rispetto a ieri). Si registra purtroppo un decesso, con il conteggio totale dall’inizio dell’epidemia che sale a quota 304. Boom di guariti nelle ultime 24 ore: sono stati 75 in un solo giorno, ora sono 3.594.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti provincia per provincia, 56 sono a Palermo, 31 a Catania, 17 a Trapani, 6 a Messina, 2 a Enna, 5 a Caltanissetta, 2 a Siracusa, 5 ad Agrigento. Nessun nuovo caso nella provincia di Ragusa.