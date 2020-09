Referendum Costituzionale – In Sicilia affluenza al 24%, si vota fino alle 15.00 – Video

C’è tempo fino alle 15.00 di questo pomeriggio per recarsi alle urne e votare al referendum costituzionale sulla riforma che prevede il taglio del numero dei parlamentari (che alla Camera passerebbero da 630 a 400 mentre al Senato scenderebbero da 315 a 200).

Nella giornata di ieri, con i seggi chiusi alle 23.00 ha votato quasi il 40% degli italiani, più precisamente il 39,4%. Ricordiamo che si tratta di un referendum confermativo, per la validità del quale non sarà necessario raggiungere il quorum. Se il trend di voto di oggi dovesse continuare, è però pressoché certo che lunedì si superi la soglia del 50 per cento dei votanti.

Nonostante l’emergenza Covid-19 dunque gli italiani si sono comunque recati alle urne. In Sicilia l’affluenza è più bassa della media nazionale, si assesta al 24%, un dato in cui va considerato anche che non vi sono altre elezioni in ballo, come accade in altre regioni, dove si vota anche per comunali e regionali.

Ricordiamo che in Sicilia si voterà il 4 e il 5 ottobre per le amministrative.