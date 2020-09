Coronavirus – Il report settimanale in Sicilia: 721 contagiati, 192 i guariti dal 14 al 20 settembre

Il report settimanale dei nuovi casi di Coronavirus in Sicilia parla di 721 contagiati in più, quasi il doppio rispetto alla settimana che andava dal 7 al 13 settembre. Il totale dei contagi è passato infatti da 5241 a 5962, un deciso incremento.

Aumentano di più del triplo i guariti, sono 192, rispetto ai 61 della settimana scorsa, che portano adesso il totale a 3350. Gli attuali positivi salgono a 2.128, 335 in più.

Dunque un trend in crescita per quanto riguarda l’isola. Numeri che preoccupano, soprattutto a Palermo, dove l’incremento è stato di 338 persone in più positive al Covid-19, complice il Focolaio nelle 4 strutture della missione speranza e carità di Biagio Conte. 30 invece in provincia di Messina.

Questa nuova impennata precede la nuova ordinanza del Presidente Musumeci in materia di prevenzione da Covid-19, che sarà emanata il prossimo 30 settembre.

Il Presidente potrebbe optare per misure più restrittive, ma al momento sembra esclusa l’attivazione di ampie zone rosse come nei mesi del lockdown, ma si attendono i dati delle prossime settimane.