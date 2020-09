Patti – Da lunedì didattica a distanza per gli studenti del plesso centrale del Liceo “Vittorio Emanuele III”

Il dirigente scolastico del liceo “Vittorio Emanuele III°” di Patti, Marinella Lollo ha comunicato a tutti gli studenti e alle famiglie che, a seguito del noto caso di positività riscontrato in una classe del plesso centrale del liceo di Via Trieste, tutte le 11 classi (9 del classico e 2 del linguistico) effettueranno Didattica Digitale Integrata (a distanza) da lunedì 21 fino al termine dell’indagine epidemiologica da parte dei medici dell’ASP.

Gli uffici funzioneranno regolarmente, ma la Dirigenza prega l’utenza, ove possibile, di utilizzare il telefono o la mail per ogni eventuale esigenza di tipo amministrativo. Le attività proseguiranno regolarmente in presenza per tutte le classi del plesso di contrada Acquafico.

Si raccomanda a tutti gli studenti un rigoroso rispetto delle regole di contrasto alla pandemia già diramate e ulteriormente rafforzate, come da comunicazione interna, sia a scuola che in tutti gli ambienti di vita extrascolastica frequentati.