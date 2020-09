Temporali in arrivo sul messinese. Domani allerta meteo arancione

Il maltempo caratterizzerà la giornata del 17 settembre in Sicilia.

Per questo la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo per la giornata di domani: per la zona orientale della provincia di Messina il livello di allerta è di colore arancione.

In particolare sul sito si legge: dal pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre 2020, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca o localmente di burrasca forte, sui settori ionici, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Sicilia nord-orientale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli.

I mari: saranno da molto mosso ad agitato lo Ionio, fino a molto agitato o localmente grosso al largo; molto mosso lo Stretto di Sicilia.