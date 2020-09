Palermo, in corso le operazioni di rimozione della bomba della seconda guerra mondiale al porto

Sono partite alle 10.06 le operazioni di rimozione e disinnesco della bomba della seconda guerra mondiale trovata al Porto del capoluogo siciliano, in un fortino nascosto dall’erba, durante i lavori per il Passante ferroviario.

Oltre una sessantina tra strade, vie e piazze evacuate a partire dalle 6 di questa mattina, per un un raggio di circa 400 metri dal punto in cui si trova la bomba. Sono più di settemila i residenti che sono stati allontanati della zona per poter effettuare le operazioni in sicurezza.