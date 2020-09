Galati Mamertino – Comitato cittadino contro i Consorzi di bonifica

Il comitato cittadino di Galati Mamertino torna a parlare della vicenda dei consorzi di bonifica, in particolare quelli dell’ex consorzio Messina 11, che comprendeva ben 34 comuni.

Ai cittadini di questi enti viene infatti richiesto un canone, per i costi di manutenzione e di esercizio delle opere realizzate e per i benefici ottenuti. L’obolo da pagare è di circa 44 euro annui, che dal 2021 verranno raddoppiati a 88 euro, per via della legge regionale di stabilità del 2014 che ha ridotto i Consorzi da 11 a 2: Sicilia occidentale e Sicilia orientale, ponendo al 100% il canone che dovranno pagare i cittadini.

Questi lavori e opere manutentive per, denuncia il comitato cittadino per voce di Calogero Emanuele, non vengono svolti da più di un trentennio non vengono assolti, per cui i cittadini (e tutti i loro eredi e intestatari catastali) si ritrovano a pagare un obolo non dovuto.

Qui la lettera completa del comitato.

“Ii Comitato torna sulla vicenda dei Consorzi di Bonifica soprattutto per il silenzio di amministrazioni locali, istituzioni e sindacati.

L’Assemblea Regionale Siciliana e il Governo Siciliano continuano a prendere in giro i proprietari di terreni, cantando vittoria per avere approvato la norma (art. 7 legge, comma 1 lett. d.) della legge di stabilità regionale n. 9/2020) che sospende sino al 30 novembre 2020, (cioè rinvia) il pagamento il canone dei Consorzi di Bonifica solo per il periodo 2013-2020.

E intanto recapitano avvisi di pagamento quale prima rata 2020 di 22,00 euro, cioè annua 44 euro e dal 2021 sicuramente raddoppiata a 88 euro per via della legge regionale di stabilità del 2014 che ha ridotto i Consorzi da 11 a 2: Sicilia occidentale e Sicilia orientale, ponendo al 100% il canone che dovranno pagare i cittadini. Chiedono la contribuzione per costi di manutenzione e di esercizio delle opere realizzate e per i benefici ottenuti.

Quali opere, quali benefici? Questi mentono sapendo di mentire, perché nella maggior parte dei casi e soprattutto nel territorio dell’ex Consorzio Messina 11 con 34 Comuni, che comprende anche i Comuni dei Nebrodi Galati Mamertino, Longi, San Marco d’Alunzio, Sant’Agata di Militello, Militello Rosmarino, Alcara Li Fusi, Mistretta, Caronia, S.Fratello, Santo Stefano di Camastra, viene chiesto un canone iniquo, ingiusto e non dovuto, in quanto in contrasto con il reggio decreto istitutivo (13 febbraio 1933 n. 215) e leggi regionali varie, in quanto il canone per può essere chiesto solo in caso di manutenzione, lavori di ripristino e rispetto del piano triennale delle opere e sulla base di indici certi di beneficio conseguito o conseguibile.

Ai cittadini di Galati Mamertino e anche degli altri Comuni viene chiesto un canone per particelle ormai inesistenti, per proprietari non ben identificati, per opere ormai assolutamente inesistenti e che da più di un trentennio non assolvono più alle funzioni per cui sono state progettate e realizzate, essendo ormai del tutto divelte, distrutte e addirittura traslate dal loro punto di realizzazione.

Sarebbe interessante capire di quale opere (realizzate e manutentore annualmente) stiamo parlando del territorio di Galati Mamertino che il Consorzio indica nelle località Santo Pietro,Torrente Zappulla – Fitalia, Scavo Fiumetto, C.da Sciara, Nasera. Un balzello che, per non sbagliare, viene chiesto a tutti gli eredi e a tutti gli intestatari catastali, con il solo fine di racimolare risorse, con cartelle sovrapposte he per la stessa particella, vengono pagate da più componenti. La vergogna della vergogna.

Non bastano le sentenze dei vari giudici nazionali, della corte costituzionale e delle commissioni tributarie e il silenzio assordante anche di fronte alle richieste di incontro di molti Sindaci. La Regione, se vuole fare il bene dei Siciliani deve mettere mano, seriamente, alla riforma e prima delle Elezioni Regionali, per evitare che gli elettori invece del certificato elettorale si presentino ai seggi con le cartelle dei Consorzi di Bonifica. Intanto il Comitato cittadino di Galati Mamertino, annuncia l’indizione di una assemblea pubblica, aperta tutti i territori interessati ove sarà invitata tutta la deputazione messinese di maggioranza ed opposizione anche per capire chi ha interesse di tutelare veramente i cittadini elettori siciliani.”