Gliaca di Piraino, 30 tartarughe “Caretta Caretta” appena nate corrono verso il mare

A quanto pare la spiagga tra Capo d’Orlando e Gliaca di Piraino è stata tra le più gettonate, questa estate, dalle tartarughe marine “Caretta Caretta”, che l’hanno scelta per nidificare nei mesi scorsi.

🐢 Circa una trentina le piccole tartarughe "Caretta Caretta" nate stamattina a Gliaca di Piraino.

Già lo scorso 27 luglio, con vera sorpresa per alcuni giovani, erano state notate due neonate tartarughine mentre raggiungevano la battigia, sul lungomare Luigi Rizzo di Brolo (qui la notizia).

Nessun nido infatti era stato infatti segnalato sulla spiaggia di Brolo o Gliaca, ma evidentemente ad inizio estate due tartarughe marine hanno scelto questro tratto di litorale per depositare le loro uova.

Sono state circa una trentina le piccole tartarughe nate questa mattina, mentre tra oggi e domani potrebbero schiudersi altre uova.

Per questo motivo i volontari del WWF, la Guardia Costiera di Patti e alcuni dipendenti comunali hanno recintato la zona, per rendere più semplice alle piccole tartarughe la corsa verso il mare, che per loro significa libertà.