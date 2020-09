Coronavirus – Ci sono ben 114 nuovi casi in Sicilia, ma anche 54 guariti. Un decesso nel ragusano

Boom di contagi in Sicilia: sono ben 114 nelle ultime 24 ore, stando al bollettino emanato dal Ministero della Salute. Di questo 10 sono migranti, che si trovano a bordo della nave Allegra a Palermo. Ci sono comunque anche 54 guariti, mentre i tamponi effettuati sono 5273.

Attualmente salgono a 1343 i positivi in Sicilia: 1243 si trovano in isolamento domiciliare. 88 invece sono le persone ricoverate in ospedale e 12 in terapia intensiva (+1): si tocca dunque quota 100 per quanto riguarda gli ospedalizzati.

In totale, dall’inizio della pandemia sono 4.679 i casi registrati in Sicilia. Un decesso invece è avvenuto ieri, nel Ragusano: le vittime dall’inizio della pandemia in Sicilia sono 289.

Per quanto riguarda i nuovi casi per provincia a Palermo sono 45, 37 a Trapani, 14 a Catania, 11 a Messina, 3 ad Enna, 2 ad Agrigento e Ragusa

Lieve calo oggi del numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.695 contro i 1.733 di ieri, quindi meno 38. Il totale di casi dall’inizio dell’epidemia è ora di 276.338. Sale il numero di decessi: sono 16 rispetto a ieri (+5), portando il totale a 35.534.

Il numero di ricoverati con sintomi sale a 1.620 (+13 su ieri), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva resta fermo a 121. In isolamento domiciliare sono in 29.453 (+1.082 rispetto a ieri); il totale di attualmente positivi è pari a 31.194 (+1.015).