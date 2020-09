Coronavirus – Un nuovo caso a Sant’Agata di Militello. Torrenova invece è Covid Free

Un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato registrato a Sant’Agata di Militello. Si tratta di una 70enne, che si trovava già in isolamento domiciliare, che era risultata negativa al primo tampone effettuato lo scorso 22 agosto. Dopo l’ulteriore accertamento, questa mattina, alla donna è stata comunicata la positività.

La signora sta comunque bene ed è asintomatica. Con questo salgono dunque a 15 contagiati nel comune santagatese, in attesa dei risultati di altri tamponi effettuati lo scorso 28 agosto.

Torrenova invece torna ad essere un comune covid-free. A dichiararlo è lo stesso sindaco Salvatore Castrovinci. Il ragazzo, rientrato da Malta, che era risultato positivo nei giorni post ferragosto, è risultato negativo al nuovo tampone e adesso aspetta l’esito dell’ultimo esame per sospendere l’isolamento.

“Torrenova ritorna ad essere Covid Free e attualmente – dice Castrovinci – abbiamo un solo soggetto in isolamento, in quanto rientrato da una nazione a rischio, ma non presenta alcuna sintomatologia. Non abbassiamo la guardia ma la situazione è totalmente sotto controllo.”