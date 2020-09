Fratelli d’Italia inaugura il circolo di S. Agata di Militello

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di domenica, nel salone parrocchiale Giovanni Paolo II di Rocca di Caprileone la cerimonia di inaugurazione del nuovo circolo santagetese di F.lli d’Italia. La cerimonia si è dovuta spostare in altro comune in seguito all’ordinanza restrittiva vigente a S. Agata Militello emanata dal sindaco dopo i recenti casi di coronavirus nel santagatese. Eletto presidente all’unanimità Roberto Mancuso, mentre Tuccino Sapienza è stato designato come presidente onorario. La cerimonia si è svolta alla presenza del coordinatore provinciale, la deputata nazionale Ella Bucalo. Ospite d’eccezione il giornalista Francesco Storace, vicedirettore de Il Tempo che milita nel partito.

“Il nuovo circolo si prefigge si svegliare gli animi di tutti quelli che a S. Agata si sono persi, perché a S. Agata c’era un focolaio di uomini e donne di destra ed è questo uno dei primi atti che io verrei fare da presidente” ha detto a caldo il Presidente Mancuso.“Vorremmo poi sensibilizzare l’opinione pubblica sulle amministrazioni locali, perchè stiano attenti a tante cose che magari non sono segnalate ed essere su questi temi propositivi. Abbiamo un progetto importante, vogliamo andare in giro per i Nebrodi. La destra esiste, siamo tornati forti e con tanta voglia di fare”.

Dopo le operazioni di voto, si è tenuto il primo incontro del circolo con gli interventi di Storace sul tema di Sovranismo e populismo, dell’on. Bucalo sulla scuola e di Ciccio Rizzo sulla cultura secondo la destra. Intervenuta inoltre Linda Liotta, nella sua qualità di capo gruppo consiliare di Fratelli d’italia a Capo d’Orlando, che ha portato i saluti del presidente del circolo paladino Sandro Gazia.

“Sono particolarmente felice di dare inizio ad un linfa vitale, che è questo circolo di S. Agata. Che sia l’inizio di un percorso sempre più proficuo per Fratelli d’Italia. Questa è la dimostrazione che il partito insieme a Giorgia Meloni fa un apolitica per la Nazione, nell’interesse del Popolo italiano , siamo stati e continueremo ad esser a fianco dei cittadini, a tutela delle imprese, delle scuole, dei commercianti, artigiani. Lo abbiamo fatto nelle piazze e in ogni istituzione e lo continueremo a fare” ha detto l’onorevole Ella Bucalo a margine dell’evento. A proposito del suo intervento sulla scuola ha poi aggiunto “Non possiamo dare certezze alle famiglie, agli studenti, a tutto il mondo della scuola. Ad oggi noi non sappiamo nulla, come avverà il distanziamento, se c’è il distanziamento, se ci sono le mascherine e in che modo. I banchi non arrivano e non sappiamo quante classi ci saranno, ma soprattutto non sappiamo chi tiene i nostri ragazzi, quanti docenti andranno in cattedra. E’ tutto lento, si parla di immissioni in ruolo, di chiamata diretta, eppure è tutto fermo ancora.”