Piraino – Elicotteri e canadair al lavoro per spegnere le fiamme

Il vasto incendio che ha colpito Piraino ieri sera è proseguito per tutta la notte.

Durante la notte i vigili del fuoco dei distaccamenti di Patti e Sant’Agata di Militello e gli operai della forestale hanno presidiato le abitazioni del centro abitato e tentato di spegnere l’incendio, che è stato appiccato in due punti

Questa mattina due elicotteri e un canadair sono impegnati per spegnere il vasto fronte dell’incendio, che sta interessando l’abitato di Gliaca. Non si conoscono ancora le cause delle fiamme, ma l’impressione é che si tratti di un atto doloso.