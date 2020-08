Il Tar dà ragione al governo nazionale, sospesa l’ordinanza di Musumeci sui migranti

Il Tar della Sicilia accoglie la richiesta di sospensione dell’ordinanza del governatore siciliano Nello Musumeci in tema di immigrazione.

La sospensione era stata richiesta del governo Conte, che ha fatto ricorso contro l’atto firmato dal governatore siciliano sabato scorso, che prevedeva lo sgombero e la chiusura immediata degli hotspot e dei centri di accoglienza, e la chiusura dei porti dell’Isola per un presunto rischio sanitario legato all’emergenza Covid e alla presenza dei migranti. Il Tar è entrato subito nel merito, anche nella sospensiva, bocciando l’ordinanza del presidente della Regione nelle sue fondamenta.

“Le misure adottate con l’impugnato provvedimento sembrano esorbitare dall’ambito dei poteri attribuiti alle regioni – si legge nel decreto di sospensione del Tar -, laddove, sebbene disposte con la dichiarata finalità di tutela della salute in conseguenza del dilagare dell’epidemia da Covid-19 sul territorio regionale, involvono e impattano in modo decisivo sull’organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano, che rientra pacificamente nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. b), della Cost, e, peraltro, sono certamente idonee a produrre effetti rilevanti anche nelle altre regioni e, quindi, sull’intero territorio nazionale, nel quale dovrebbero essere trasferiti, nell’arco delle 48 ore decorrenti dalla pubblicazione dell’ordinanza, i migranti allo stato ospitati negli hotspot e nei centri di accoglienza insistenti sul territorio regionale, Inoltre la disposta chiusura dei porti all’accesso dei natanti di qualsiasi natura trasportanti migranti sembra esorbitare parimenti dalla competenza regionale”.