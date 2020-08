Coronavirus – 50 nuovi casi in Sicilia, tra loro nessun migrante. 7 a Messina

Sono 50 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono a 72 le persone ricoverate ma restano 10 quelle in terapia intensiva.

L’incremento degli ospedalizzati è consistente anche oggi, con 9 nuovi ricoveri. Nel complesso salgono a 1.019 gli attuali positivi nell’isola, 947 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Ci sono, comunque, 11 guariti. Sono stati eseguiti 4.072 tamponi che portano il totale a quasi 337.800. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola.

La divisione nelle province, a Palermo si registrano 17 nuovi positivi, 16 a Catania (7 di questi provenienti da paesi esteri), 7 a Messina (di cui 5 tornati dalla Sardegna), 3 a Ragusa (due di ritorno da Malta) e 7 a Siracusa.

In Italia

Nel resto d’Italia record di positivi dallo scorso maggio: il nuovo bollettino del Ministero della Salute parla di 1.411 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 5 deceduti e 225 dimessi/guariti. Calano i pazienti in terapia intensiva, che ora sono 67 (-2). La Lombardia è la Regione con più nuovi casi (286), ma non ha conteggiato vittime nelle ultime 24 ore