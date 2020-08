Capo d’Orlando, a Scafa spunta un’antenna Iliad, protestano gli abitanti – VIDEO

Vistosa protesta, stamattina, di un comitato di cittadini, abitanti della contrada Scafa di Capo d’Orlando.

Ieri infatti, in un punto panoramico della strada che da Scafa porta a Piano San Cono, in un terreno di proprietà privata, è stata installata, commissionata dalla compagnia Iliad, una stazione radio base, cioè un impianto di telefonia mobile per ricevere e ritrasmettere i segnali dei telefoni cellulari.

Tanti abitanti della contrada stamattina si sono dati appuntamento per sollevare la questione, nel video le interviste in cui spiegano le motivazioni del loro dissenso:

Non si è fatta attendere la replica del sindaco, Franco Ingrillì, che attraverso i microfoni della nostra emittente annuncia di aver diffidato la compagnia telefonica ad attivare l’antenna, prima delle dovute verifiche.