Basicò: Roberto Popolo si è dimesso dall’incarico di assessore per motivi politici

“Le mie dimissioni sono politiche, perchè in questo gruppo che sta nascendo e che vuol andare a concorrere alla prossima tornata elettorale vedo molte incognite, molte incongruenze, molti personaggi strani, quindi preferisco non farne parte e distaccarmi anticipatamente”.

Con questa motivazione Roberto Popolo si è dimesso dall’incarico di assessore alle infrastrutture della frazione Toscano, sport, impianti sportivi e rapporti con associazioni sportive. Popolo, che è stato assessore della giunta di Antonino Casimo fin dal suo insediamento, ha preferito farsi da parte proprio mentre incombe la campagna elettorale per il rinnovo degli organi comunali. Nella sua lettera ha ricordato il proprio impegno per dare un forte impulso alle attività sportive e allo sviluppo di nuovi impianti sportivi; questo ha consentito di organizzare manifestazioni di ogni genere che hanno portato e porteranno migliaia di appassionati a Basicò da tutta la regione, “una vera manna per le attività locali”.

L’ex assessore ha insistito soprattutto sulle questioni politiche e su quanto è avvenuto nel corso del mandato: “Se tre assessori su quattro si sono dimessi e se molti consiglieri si sono persi strada facendo, caro sindaco hai certo qualcosa su cui riflettere; la mia decisione può sembrare tardiva o fuori luogo, ma non lo è assolutamente, mi sono posto degli obiettivi e sono riuscito a centrarli, questo è il mio modo di intendere la parola amministrare.” E dopo aver evidenziato le “ombre” sulla prossima campagna elettorale, circostanza che lo ha spinto a dimettersi, l’ex assessore ha voluto ringraziare tutti, sindaco, collaboratori, consiglieri comunali e dipendenti: “Ringrazio soprattutto i basicotani, sperando di essere stato all’altezza delle loro aspettative.