Coronavirus – In calo i contagi in Sicilia, sono 24 in più. Effettuati 2.634 tamponi

Contagi in calo nelle ultime 24 ore in Sicilia. I dati, emanati dal Ministero della Salute, parlano di 24 nuovi positivi su 2634 tamponi effettuati. E’ pur vero che ieri dei 65 casi, 58 erano risalenti ai migranti, ma erano stati effettuati circa mille tamponi in meno.

Inoltre si registrano ben 24 guariti e nessun decesso, lasciando invariato il numero di attuali positivi a 947. I ricoverati in ospedale rimangono 63, ma con un paziente in più in terapia intensiva: sono 10 adesso.

Per quanto riguarda i dati per provincia vi sono 10 nuovi positivi a Catania, 5 a Messina, 4 a Ragusa e Siracusa, uno a Caltanissetta.

Nel complessivo diminuiscono ancora i contagi per il Covid-19 in Italia: sono 878 (contro i 953 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 72.341 tamponi effettuati, quasi 30 mila più di ieri.