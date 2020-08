Coronavirus – 44 nuovi casi in Sicilia, 828 gli attuali positivi

Sono 44 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, stando al bollettino emanato dal Ministero della Salute. Salgono a 828 i positivi nell’isola: 775 in isolamento domiciliare e 53 ricoverati in ospedale, di cui 8 in terapia intensiva.

Eseguiti in tutto 3129 i nuovi tamponi, che portano quasi a 322 mila il totale generale dall’inizio dell’emergenza. Fortunatamente anche oggi nessuna vittima, mentre sei sono le persone guarite.

Per quanto riguarda la suddivisione dei casi odierni si registrano 16 casi a Catania, 10 casi a Ragusa (7 migranti), 8 a Caltanissetta, 6 a Palermo, 2 a Siracusa e 1 ciascuno nelle province di Agrigento e Messina.

In totale in Italia invece sono 947 i casi odierni. Nove i morti a fronte dei 6 registrati giovedì. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri.