San Fratello, positivo al Coronavirus un dipendente comunale. Municipio chiuso, colleghi in isolamento

Era rimasto chiuso stamattina, in via precauzionale, il Palazzo Comunale di San Fratello, come aveva disposto il sindaco, Salvatore Sidoti Pinto, in attesa di risultati definitivi.

Adesso è arrivata la certezza della positività al Coronavirus di un dipendente comunale.

È infatti arrivato il risultato del test del tampone, confermando la positività dell’uomo.

Il dipendente ieri si era recato regolarmente a lavoro, prima di lasciare l’ufficio dopo aver accusato qualche lieve sintomo influenzale.

Immediatamente ha lasciato il palazzo municipale per fare rientro a casa e sottoporsi ai test del Coronavirus. Il primo test rapido ha dato esito positivo al Covid-19 ed il nuovo test del tampone ha confermato la positività.

Tutti in isolamento i familiari e i dipendenti comunali, che saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore.

“S’invitano tutti gli impiegati – dichiara il sindaco Salvatore Sidoti Pinto – del Municipio di San Fratello e tutte le persone che negli ultimi Dieci giorni hanno avuto contatti con personale dell’Ufficio Tecnico, a volere comunicare: Nome Cognome, data di nascita e recapito telefonico al seguente numero 393 2207947 tramite messaggio. Atteniamoci alle norme e tutto procederà senza complicazioni. Ringrazio tutti per la collaborazione.”