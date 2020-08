Caronia – Sarà effettuata l’autopsia sui resti del corpicino ritrovato questa mattina

Sarà necessario effettuare l’esame del DNA per avere la conferma definitiva che i resti del corpo di un bambino, ritrovati questa mattina a Caronia, appartengano al piccolo Gioele Mondello.

Il ritrovamento è avvenuto in contrada Sorba, intorno alle 10.30, a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo e ad un km di distanza, in linea d’aria, dal luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere di Viviana Parisi.

A ritrovare i resti il Carabiniere in pensione Pino Di Bello, di Capo d’Orlando, uno dei volontari che questa mattina aveva partecipato alle ricerche. I resti del piccolo saranno trasportati al Policlinico di Messina per l’autopsia.

Non vi è ancora la certezza che i resti appartengano a Gioele, dato che il corpo era irriconoscibile, ma il luogo del ritrovamento sembra non lasciare molti dubbi. Secondo le ultime indiscrezioni gli inquirenti mostreranno ai familiari una magliettina e altri oggetti, tra cui sembrerebbe esserci una scarpetta ritrovata vicino ai resti, per capire se possano essere riconducibili al piccolo Gioele.

Per gli uomini che coordinano le ricerche, i resti ossei e la maglietta sono riconducibili al bimbo “al 99 per cento”. Si attende la conferma dagli inquirenti.